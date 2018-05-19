19.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Крым, Пропаганда, Украина

Порошенко милостиво оставил русским путь для отступления


Построенный Россией Крымский мост после возвращения полуострова под контроль Киева будет использован Украиной для связей с украинцами Кубани.

Об этом, выступая в Киеве на вечере, посвященному годовщине депортации крымских татар, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что агрессор понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления. Русским этот мост пригодится как дорога для отступления. А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где также живет большое число украинцев», – сказал президент Украины.

Примечательно, что еще в сентябре 2016 года Порошенко утверждал, что у России нет денег для строительства моста через Керченский пролив.

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