Порошенко могут принудительно допросить на полиграфе

12.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи, так как не доверяет следствию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое заявление экс-президентом было сделано на опережение после того, как директор ГБР Роман Труба сообщил, что следующий допрос Петра Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.

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“После посещения мной ГБР хочу подчеркнуть, что оно было посвящено ситуации с каналом „Прямой“. Хочу абсолютно четко подчеркнуть, что и я как председатель партии ЕС, как пятый президент Украины, и наша политическая сила будет стоять четко на позиции защиты свободы слова в Украине”, — сказал Порошенко.

Он заявил, что якобы не имеет абсолютно никакого отношения к собственности и управления каналом “Прямой”.

“Я не доверяю Государственному бюро расследований, не доверяю их руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. В то же время на „Прямом“ канале те вопросы — а у меня есть этот перечень — какие они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на „Прямом“ канале в прямом эфире”, — отметил он.

Интересно, что указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований подписал сам Порошенко 22 ноября 2017 года.