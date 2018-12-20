Порошенко может отдать приказ о подрыве украинского корабля

20.12.2018, Киев, Игорь Петров

Если Киев решит осуществить анонсированную секретарем Совбеза Александром Турчиновым провокацию с новой попыткой прохода катеров ВМС Украины через Керченский пролив, режим Петра Порошенко может отдать приказ на самоподрыв украинского корабля.

Такой вариант в беседе с «ПолитНавигатором» не исключил киевский политолог Александр Семченко.

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«Это провокация, и она будет очень опасной, если в ней будут участвовать англичане. Великобритания прислала корабль в Одессу, сейчас он там находится, и если он пойдет с украинскими кораблями, то все будет серьезно.

Украинские корабли, в принципе, могут проходить в Азовское море по договору между двумя странами, а британские – не могут. И Россия будет вынуждена реагировать на это.

Если все произойдет так, то я не очень представляю, как они будут реагировать. Если они утопят британский корабль – то будут в своем праве.

Многое зависит и от того, как будут проходить украинские корабли. Если они будут проходить с соблюдением регламента, как это они делали до известного инцидента, то все будет нормально. Но если будет так, как в прошлый раз, или даже будет вести себя более жестко – начнут стрелять или даже взорвут свой корабль и объявят, что это сделала российская сторона, то может быть все, что угодно.

В конце концов, войны, в том числе и мировые, начинались и с меньших поводов», – предостерегает Семченко.