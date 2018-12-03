Порошенко может разделить судьбу Януковича

03.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Пётр Порошенко повторяет ошибку своего предшественника Виктора Януковича, который был уверен в неприкосновенности своей власти.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил российский писатель, экс-замкомбата армии ДНР Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас прозвучали слова, что якобы Порошенко ведёт себя очень спокойно и ни о чём не переживает. Дело в том, что и Янукович перед тем, как его снесли, вёл себя очень спокойно, потому что ему сказали, что будет всё в порядке: «Витя, не переживай, мы не снесём тебя с должности». Пётр Алексеевич должен обернуться и понять, что перед ним сидел человек, которому тоже пообещали, и тоже убрали. Янукович имел на Западе разнообразные преференции, ему сказали: «Мы тебя не тронем, не переживай». И Петя тоже не переживает», – пояснил уверен писатель.

Также он отметил, что Порошенко, если все же почувствует угрозу своей власти, способен пойти на большие жертвы.

«Если он почувствует, что его начинают где-то разводить те люди, которые его курируют, конечно же вот эта «шутка» про 24 человека, которые должны были погибнуть – это самая малая арифметика, которую он может себе позволить. Он может пойти на радикально более серьёзные жертвы», – резюмировал Захар Прилепин.