18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко может вынудить Ахметова довести Украину до коллапса

Президент Петр Порошенко не способен каким-либо образом повлиять на олигарха Рината Ахметова, который, в случае давления на него, может спровоцировать на Украине социальный хаос.

Таким мнением в эфире близкого к окружению Юлии Тимошенко канала «Ukrlife.TV» поделился главный редактор информагентства «Остров» Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Порошенко – прим. ред.) не может предпринять какие-то решительные действия к Ахметову. Во-первых, потому что он зависит от стоимости акций компаний Ахметова. Во-вторых, потому что у них очень схожая психология. В третьих, потому что Ахметов – очень богатый человек, он влияет на работу большого количества предприятий в Украине, и если он захочет, они могут остановиться, а мы получим социальный коллапс и социальный взрыв», – пояснил Сергей Гармаш.