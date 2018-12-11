Порошенко может забрать паспорт Украины у каждого пятого

11.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Каждый пятый гражданин Украины рискует оказаться лишенным украинского паспорта, поскольку имеет еще и второе гражданство.

Об этом заявили участники конференции в Киеве, посвященной перспективе вступления в силу внесённого Петром Порошенко законопроекта о двойном гражданстве.

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«Согласно данным Института стратегических исследований, у более 20 процентов украинцев сегодня есть двойное гражданство – два и более паспортов. При этом, до начала оккупации Крыма 350 тысяч украинцев – жителей Крыма и Донбасса – уже к тому времени имели российские паспорта, 100 тысяч венгерские, 80 – румынские, плюс сейчас около 40 тысяч роздано, 40 в очереди незаконных паспортов ЛДНР», – озвучила данные директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В случае усиления роли государства и института гражданства, и попыток вынудить остальных отказаться (от второго гражданства – ред.), у меня вопрос: лишение украинского гражданства – это прерогатива президента. Если у нас у 20 процентов украинцев есть второй паспорт, допустим, это пятая часть населения, с учётом миграции, пусть пять миллионов. А теперь представим, если с этих пяти миллионов хотя бы два скажет: «Прекрасно, украинское гражданство, до свиданья!», а у нас это решает президент. Мне очень интересно посмотреть, как президент будет подписывать пять миллионов заявлений или хотя бы два, чисто технически» – прокомментировал перспективы аналитик «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич.