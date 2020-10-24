Порошенко на форуме по безопасности взбесила цитата Зеленского

24.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Заявления Офиса президента Владимира Зеленского о том, что режим Петра Порошенко ничего не делало для «деоккупации Крыма» и разблокировки Нормандского формата – несправедливая ложь.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил бывший президент Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам говорят (команда Зеленского – ред.), что вернули Крым в повестку дня. Друзья, Крым никогда не пропадал с повестки дня, это просто некомпетентность! Международную платформу деоккупации Крыма мы запустили, наша команда, еще в 2016 году, прочитайте резолюцию Европарламента, прочитайте резолюцию генассамблеи ООН! Почитайте позиции европейских стран! Регулярные, многолетние консультации с ЕС о последствиях временной оккупации Крыма, санкции, которые ежегодно продолжаются, координация действий. Как будто они про это забыли.

«Наследие «попередников», называют. Научное подтверждение этого – все эти документы, которые есть наша многолетняя работа, которую мы точно не прекращали. Пиариться на работе других – это такая фишка «слуг». В то же время, украинская власть так и не ввела санкции по Азовскому морю и Керченскому проливу, и мы требуем сделать это срочно, потому что общество давно ждет абсолютно конкретной и комплексной стратегии деоккупации полуострова», – напирал на оппонентов Порошенко.

«Они продают разблокирование Нормандского формата как сдвиг в мирном процессе! Я напомню, что Нормандский формат никогда не был заблокированным. Вы просто можете наблюдать за встречами дипломатических советников, министров, экспертов, работа велась без перерывов. Однако не следует переоценивать декабрьскую встречу в Париже.

К сожалению, мы можем констатировать, что парижский саммит не приблизил, наоборот отдалил нас от мира, мира на Донбассе на украинских условиях, потому что Путин приехал посмотреть нового президента, оценить готовность к капитуляции. Почти год прошел, а следующей встречи, как вы видите, не видно. Это что, снова формат заблокирован?

Могу предвидеть, что следующий саммит начнется тогда, когда этого захочет Россия, и когда это будет требоваться России, а это будет тогда, когда Украина придет с капитуляционной грамотой», – яростно разоблачал преемника экс-президент.

В свою очередь масла в огонь подлила модератор форума, озвучив заявление Офиса президента Зеленского касательно Будапештского меморандума.

«Цитирую: «Должны напомнить, что за 5 лет с 2014 года тогдашней украинской властью фактически ничего не делалось для подготовки деоккупации Крыма. К тому же были разведены в переговорах крымский и донбасский кейсы. Актуализация Будапештского меморандума может помочь нашей стране обновить потерянные за это время возможности, создавши значительно более крепкие переговорные позиции относительно Донецка, Луганска и Крыма». Прокомментируйте это, пожалуйста», – сказала спикер.

«Это заявление Кремля или Офиса президента? – взбесился Порошенко. – Они очень похожи, без дополнительных ваших объяснений не разберешься. И второй вопрос: это заявление кандидата от оппозиции, который планирует что-то сделать? Или человека, который сидит в Офисе президента почти два года, имея монобольшинство, которого у меня не было? И у которого развязаны руки, чтобы делать то, для чего он пошёл на эту должность!».

«Скоро два года, человече! Нравится Будапештский меморандум? Делай по-будапештскому. Нравится минский? Делай по-минскому. Нравится другой – делай! Но я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, это заявление Офиса президента и вопрос, который они хотят вынести на этот позорный, незаконный, дискредитирующий перед Европой процесс, свидетельствует лишь об одном – дилетантство, некомпетентность и нежелание даже прочитать этот меморандум, непонимание процессов международной политики. Сами не понимаете, спросите у умных людей, вам подскажут», – посоветовал Пётр Порошенко команде Зеленского.