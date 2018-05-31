31.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко на молитвенном завтраке: «силой молитвы мы вышли из «котла» и получили безвиз

Религия – это единственное, на чем основывается и держится современная Украина, которая становится “все ближе к Богу”.

Об этом президент Украины Пётр Порошенко рассказал во время своего выступления на седьмом национальном молитвенном завтраке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С каждым молитвенным завтраком Украина становится ближе к Богу. Сейчас, когда мы видим цифру в 1030 лет Крещения Киевской Украины-Руси, я очень хорошо помню 1988 год, когда мы праздновали тысячелетие. Тогда никто не мог себе представить, что через 30 лет Украина будет независимой, состоится как государство и нам как воздух будет нужна единая поместная Православная Украинская Церковь», – заявил Порошенко.

Он заявил, что еще шесть месяцев назад никто в этом зале представить не мог, что Украина так близко подойдет к Томосу.

«Я абсолютно убежден – без Божьей помощи мы бы не смогли сделать и шага. Сила молитвы была тогда, когда мы молились о победе Революции Достоинства. Тогда тоже говорили, что это невозможно. Сила молитвы была и тогда, когда наши войска выходили из окружения под Изварино. Говорили, что они будут в окружении, и никто из них не спасется. Сила молитвы была и 15 февраля 2015 во время выхода наших войск из-под Дебальцево. Представить себе не можете, как всю ночь я не мог уснуть и молился о том, чтобы Господь дал нам спасение. Сила молитвы была тогда, когда в президентском офисе я сижу напротив руководителей всех фракций украинского парламента, и мне говорят: «Господин Президент, ну что вы говорите? Никогда не будет этого, Безвиз, никто нам его не даст», – отметил он.

Порошенко уверен, что украинская армия была построена с «божьей помощью».

«Мы ни на кого не собираемся нападать, но украинская армия на сегодняшний день способна защитить украинскую землю, украинский суверенитет, украинскую территориальную целостность».

Затем он призвал всех объединиться с целью возврата «назад в Европу»:

«Объединиться всем и привести большую украинскую нацию назад в Европу, в европейскую семью, потому что мы оттуда. И всегда мечтали вернуться туда».

Не обошел стороной он и протестантов, которые, также, по его мнению помогают Украине:

«И приятно отметить инициативу протестантских церквей и украинского библейского общества, которая была поддержана Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций о проведении Года слова Божьего в Украине».

«Единственное, что нарушило наш внутренний мир, – это российская агрессия. Грубо нарушая международное право, подло аннексировав незаконно Крым, напала на Востоке нашей страны. В парламенте я сказал очень важную вещь: церковь должна быть отделена от государства, но в первую очередь – от соседнего государства, страны-агрессора, которой мы не должны дать права работать пятой колонной», – заявил Порошенко.