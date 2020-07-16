Порошенко на «мовном» майдане объявил о «геополитической катастрофе Путина»

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Декларация о государственном суверенитете Украины, со дня подписания которой сегодня исполнилось 30 лет, это не просто нормативный законодательный акт, а «дорожная карта геополитической катастрофы президента РФ Владимира Путина».

Об этом, выступая перед публикой на митинге «в защиту украинского языка» под Верховной радой, заявил экс-президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Толпа людей вышла с флагами Украины, самодельными плакатами и баннерами, большинство нарядились в вышиванки. Кроме того, были флаги «Европейской солидарности», ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Демократической сокиры».

«Я из Белоцерковщины, это не так далеко, я с молоком матери всосал, что украинский язык – это святое для нашего украинского народа», – заявил один из митингующих.

На плакатах значилось: «Пока живёт «мова», существует Нация. «Мова» – дух Нации», «Засуньте свой «язык» себе в задницу!», «Не нравится «мова» – вон до Ростова!». Одна из женщин стояла с куском ватмана, на котором было написано: «Я «ликарка», а не врач! Украинский делает женщин видимыми! Защитим «мову»!», а также нарисован знак феминисток.

«Украинский язык превыше всего! Это код нации!» – заявили прибывшие специально на митинг из Львовщины женщины с плакатом «Ганьба».

Открывала программу депутат «Европейской солидарности», известная как «голос львовского майдана» националистка София Федына.

«Слава Украине! Слава нации! Украина превыше всего! Поздравляю всю нашу украинскую общественность под стенами Верховной рады с тридцатой годовщиной провозглашения Декларации о госсуверенитете Украины и с тем, что мы очень хотим сказать: язык украинский не троньте!» – закричала Федына.

Далее микрофон перехватил экс-директор Института нацпамяти Украины одиозный бандеровец Владимир Вятрович.

«Слава Украине! Снова лето, снова жара, снова покушение на язык! Снова мы с вами под стенами парламента, но уже не 2012 год, да? Мы с вами уже не котята, которых можно разводить, да? Мы не позволим покушений на язык, потому что после 2012 года был майдан 2013-2014-го, была война, которая началась в 2014-м, была война, в которой РФ использовала «язык» как оружие против «мовы», как оружие против украинцев!» – «качал» публику Вятрович.

Следом под овации толпы вышел депутат «Европейской солидарности», экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Друзья, я вспоминаю день принятия закона о языке чуть более года назад, когда мы собрались здесь, на этом майдане, и я вспоминаю, сколько было улыбчивых лиц, а сколько людей, особенно старших, политзаключённых, просто плакали от счастья, что наконец у Украины есть полноценный закон о языке.

Нам говорили, что будет раскол в обществе, что будут конфликты, а я хочу отметить: никаких конфликтов не было. Принятие закона о языке было принято во всех уголках Украины, потому что украинский язык объединяет! Язык объединяет, да? Язык объединяет! Язык объединяет!» – митинговал националист, и толпа кричала вместе с ним.

Эстафету за Парубием перехватила его соратница по партии, скандальная экс-вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Дорогие друзья! Вся наша фракция, депутаты которой представлены из разных уголков Украины – а мы помним, что регионов Украины не 25, как сказал неуч Зеленский, мы благодарны каждому из вас от Львовщины до Харьковщины, от Луганска до Черкасс, от Полтавы до Киевщины, которые сегодня собрались на этом майдане. Друзья, для нас «армия-мова-вира» – это не лозунги, это – фундамент украинского государства», – заявила Геращенко.

Далее под скандирование «Порошенко-Порошенко!», не спеша, на сцену вышел пятый президент Украины.

«Слава Иисусу Христу! Слава Украине! Дорогие братья и сёстры, единомышленники и «одномовцы», поздравляю с праздником подписания Декларации о суверенитете! Это не просто нормативный законодательный акт, это дорожная карта для Путина, геополитической катастрофы Путина ХХ века! Это звон разрушения Советского Союза и звон восстановления государственности Украины! Я благодарен каждому из вас, кто пришёл на майдан Конституции не только для того, чтобы праздновать, а тут, в Киеве на майдане Конституции защищать украинское государство!» – вещал Порошенко.

После экс-президента слово взял главарь запрещённого в РФ Меджлиса Рефат Чубаров.

«Есть бастионы, которые никто никогда не имеет права покидать. Один из таких бастионов является язык. Если хотят уничтожить какой-то народ, в первую очередь убивают язык, а потом убивают коллективную память, чтобы люди забыли, кто они и откуда, а потом у них забирают территорию. Так было много раз в истории, так было с нами, крымскими татарам», – пожаловался меджлисовец.

«Что касается АРК, Крым будет национально-территориальной автономией в составе украинского государства! Это право коренного народа Украины – определять свою автономию в составе украинского государства, это обязательно будет. А сейчас держим не оборону, держим свои позиции, накапливаем силы, и мы дадим им отпор по всем направлениям. Слава крымскотатарскому народу! Слава украинской нации! Слава Украине!» – кричал Рефат Чубаров.

Митинг продолжался ещё несколько часов, выступали спикеры помельче, после чего начался концерт украинских исполнителей.