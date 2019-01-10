Порошенко на пару с Филаретом начал “томос-тур” с Ровно

10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Петр Порошенко и “почетный патриарх”новосозданной ПЦУ Филарет сегодня примут участие в благодарственном молебне в одном из храмов Ровно, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает сайт Ровенской епархии непризнанной в православном мире УПЦ КП.

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«В Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно состоится благодарственный молебен по случаю получения Томоса об автокефалии и образования Православной Церкви Украины. Богослужение, участие в котором примет Президент Украины Петр Порошенко, возглавит Святейший Патриарх Филарет», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по благословению филаретовского “архиепископа Ровенского и Острожского” Илариона в этот день для поклонения будут выставлены киоты с частицами мощей святого великомученика Пантелеймона, великомученицы Варвары и Киево-Печерских святых.

В то же время, как сообщает Здолбуновская РГА, сегодня, во время пребывания в Здолбуновском районе Петра Порошенко, в Свято-Петро-Павловском храме “Православной Церкви Украины” города Здолбунов будет отслужен благодарственный молебен по случаю “эпохального для украинского народа события — получение Томоса об автокефалии”.