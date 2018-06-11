11.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко на Западе воспринимается главарем шайки коррупционеров, а не лидером Украины

Киевскую власть в лице Порошенко на Западе уже давно не отождествляют с украинским народом.

Об этом в эфире украинского канала «NewsOne» заявил экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть бесконтрольная по сути своей власть, в которой нарушены все балансы. Порошенко присвоил себе уйму несвойственных полномочий, нарушая конституционный перечень полномочий президента. Парламента как такового не существует, есть некое сообщество людей, большинство из которых просто молча продали доверие, которым их наградили избиратели. Они его продали Порошенко – за деньги, за преференции, где-то под угрозами. У нас сегодня правительство сформировано парламентом, в котором нет большинства. То есть, это сплошная пирамида нелегитимных органов власти, для которых законы ничего не значат», – считает политик..

При этом, по его словам, на Западе прекрасно понимают такое положение вещей и то, что на самом деле представляет собой Порошенко.

«Есть одна большая проблема: когда приезжает этот человек и встречается с любым из европейских лидеров, эти люди знают, что за его спиной нет поддержки сорока миллионов человек. Есть офшоры, есть бригада коррупционеров, а людей нет. Соответственно, будь то обсуждение в Минске формулы мира, будь то по обсуждение судьбы «Северного потока» – Украина в этих разговорах мало что весит», – заявил Андрей Сенченко.