Порошенко набросился на девушку и повторил подвиг Януковича
Президент Украины Петр Порошенко во время митинга в Запорожье 27 февраля сорвал с девушки шапку. Кадры инцидента попали в хронику на официальной странице Петра Порошенко в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
При этом мотив действий президента остается неясным, однако видно, что перед инцидентом девушка что-то прокричала.
По одной из версий, девушка спрашивала Порошенко об известном блогере Анатолии Шарие – тот обещает премии своим подписчикам за заданные неудобные вопросы главе государства во время его предвыборного турне.
Эпизод с шапкой наверняка станет поводом для насмешек оппонентов над Порошенко – как известно, его предшественнику Виктору Януковичу в свое время приписывали судимость за воровство головных уборов в молодости.
Конкуренты уже неоднократно проводили и другие параллели между Порошенко и Януковичем, предрекая бегство после окончания президентских полномочий.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.