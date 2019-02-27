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27.02.2019, Запорожье, Владимир Гладков
 
Происшествия, Украина
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Порошенко набросился на девушку и повторил подвиг Януковича

Президент Украины Петр Порошенко во время митинга в Запорожье 27 февраля сорвал с девушки шапку. Кадры инцидента попали в хронику на официальной странице Петра Порошенко в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом мотив действий президента остается неясным, однако видно, что перед инцидентом девушка что-то прокричала.

По одной из версий, девушка спрашивала Порошенко об известном блогере Анатолии Шарие – тот обещает премии своим подписчикам за заданные неудобные вопросы главе государства во время его предвыборного турне.

Эпизод с шапкой наверняка станет поводом для насмешек оппонентов над Порошенко – как известно, его предшественнику Виктору Януковичу в свое время приписывали судимость за воровство головных уборов в молодости.

Конкуренты уже неоднократно проводили и другие параллели между Порошенко и Януковичем, предрекая бегство после окончания президентских полномочий.

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