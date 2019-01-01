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01.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко начал фальсификации в первый день избирательной кампании

На Украине в последний день ушедшего года – 31 декабря – официально стартовала избирательная кампания по выборам нового президента. Петр Порошенко, контролирующий Центризбирком, сразу же предпринял шаги для осуществления фальсификаций и сохранения у власти – на первом заседании ЦИК объявил о том, что избирательные участки в России работать не будут.

Таким образом, власти отсекают от участия в голосовании сотни тысяч, а, возможно, и миллионы украинских граждан, которые после начала гражданского конфликта выехали в Россию. Как правило, это избиратели, не поддерживающие нынешний украинский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о запрете голосования украинцам в украинских посольствах, то есть на формально украинской территории, по украинским законам и под контролем представителей Украины.

Это значит, что волеизъявление граждан будет искажено ровно настолько, сколько граждан Украины будут пребывать в дни голосования на территории России.

То есть, это одна из форм фальсификации выборов, в первый же день произведённая высшим избирательным органом.

Тем не менее, пока отсутствует официальная позиция оппозиционных кандидатов об обжаловании этого решения. На эту тему уже должно быть отправлено тонну заявлений и обращений в международные организации и украинские суды, штабы должны не прекращая плодить жалобы, ходатайства и письма.

Это нужно освещать на телеканалах и в СМИ, если, конечно, оппозиционные кандидаты не являются техническими кандидатами у Порошенко», – комментирует юрист Андрей Портнов, бывший замглавы президентской администрации во времена правления Виктора Януковича.

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