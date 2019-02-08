08.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На выборах президента Украины зарегистрированы технические кандидаты, чьи имена и фамилии идентичны лидерам предвыборной гонки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, в реестре кандидатов в президенты Украины появился полный тёзка по инициалам лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко – Юрий Владимирович Тимошенко.

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Об этом в эфире телеканала «Sigma Mariupol» рассказала украинский журналист Екатерина Олейник.

«Двойники в бюллетенях: двое Шевченко и двое с фамилией Тимошенко. В перечне кандидатов в президенты не сложно запутаться», – сказала она.

Тимошенко в эфире телеканала «1+1» прокомментировала появление своего «двойника», обвинив действующего президента Украины в «грязной» борьбе.

«Президент и его штаб в последние дни регистрации в кандидаты в президенты зарегистрировали кандидатом в президенты Тимошенко Юрия Владимировича. Они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня какие-то проценты и передать человеку, который не имеет ничего общего с баллотированием в кандидаты в президенты.

И Тимошенко Юрий Владимирович согласился на это, что обидно. А президент страны с его штабом, а мы точно знаем, кто вносил деньги и это организовал, так унизительно и не честно борются. Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство – как можно так нечестно соревноваться?» – заявила она.

Также Юлия Тимошенко вспомнила про честь и попросила Петра Порошенко исключить тёзку из списков кандидатов в президенты

«И потому я сейчас обращаюсь к президенту: так как они вставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в реестр кандидатов в президенты, пускай они вспомнят про президентскую и мужскую честь и исключат этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратят такие грязные манипуляции», – призвала она.