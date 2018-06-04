04.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко начал подготовку к госперевороту, – штабист Тимошенко

Обнародованный властями Украины «расстрельный список» из 47 журналистов и блогеров, который, якобы, составили организаторы несостоявшегося покушения на Аркадия Бабченко, – свидетельство начала подготовки Петра Порошенко к государственному перевороту, поскольку действующий президент осознал, что неминуемо проиграет выборы и не сможет удержаться у власти.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал обслуживающий штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Небоженко пояснил, что одна из целей списка – оперативный контроль над фигурирующими в документе журналистами, общественными деятелями или политиками.

«Охрана» журналиста элегантно превращается в слежку, прослушку и «караул», – отметил он.

Небоженко считает, что, фактически, это – «список политических оппозиционеров и список опасных журналистов, которых надо нейтрализовать или использовать накануне президентских выборов».

«Если Бабченко обваляли в свиной крови и посадили в морг, так представляете, до чего может дойти фантазия смычки «молодых оперативников» с непрошедшими реальную люстрацию старыми или высокопоставленными работниками СБУ и ГПУ. Как показала авантюра с Бабченко, этот союз – гремучая и очень опасная смесь для Украины», – считает политолог.

По мнению Небоженко, «список-47» будет пополняться или сокращаться в зависимости от отношения фигурантов к нынешней власти.

«В украинской политике сформировался новый эпицентр власти, «крепкий орешек» – «триумвират» Порошенко-Луценко-Грицак, который сейчас играет главную роль во внутриполитическом положении страны», – считает он.

«Обратите внимание на выжидательное и пассивное поведение СНБО, МВД, всех министров, премьер-министра Гройсмана, депутатского корпуса Верховной Рады, которые не спешат поучаствовать в этих мутных и страшных авантюрах», – отмечает политолог.

«Демонстративное составление СБУ «расстрельных списков-47» влиятельных и уважаемых публичных людей будет рассматриваться в украинском обществе и на Западе как угроза демократии и элементы чрезвычайного положения», – прогнозирует Небоженко.

Ситуация «носит признаки, пока неосознанного, но «ползучего» госпереворота», считает он.

Небоженко отметил, что любой государственный переворот начинается с составления списка врагов власти и пропаганды закручивания гаек.

«Но у любого переворота есть своя железная логика, которая не зависит от первых шагов политиков-авторов и используемых силовиков. Поэтому «триумвирату», пока не поздно, надо вернуться в рамки конституционной демократии и искать другие способы доказательства своей ценности и необходимости украинскому обществу», – подытожил он.