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21.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко начал подготовку к новым выборам с раскола

Заявления Петра Порошенко о том, что, несмотря на проигрыш, он намерен остаться в украинской политике и повести свою партию в Верховную Раду, вряд ли должны вдохновлять т.н. «прагматиков», которые ранее получили мандаты от президентского блока, пристроившись к власти.

Об этом в своем блоге рассуждает украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко начал парламентскую кампанию и первым шагом будет мовний закон, который он будут тащить в след четверг. Делает ставку на максимальный раскол. Думаю, что Народному фронту и здравой части БПП надо будет серьезно подумать, стоит ли поддерживать с таким фиаско провалившийся курс», – отметил Романенко.

Впрочем, полагает он, популярность Владимира Зеленского также может оказаться недолговременной.

«Как взлетел, так и упадет. Если ничего делать не будет. И трагедии в этом не будет. Вот и все. Не нужно смотреть на людей из плоти и крови как на сакральные фигуры. Нет ничего сакрального ни в посту президента, ни в самом президенте. Тем более, что вся история Украины говорит о том, что я прав», – рассуждает автор.

По мнению Романенко, Зеленскому нужно «выкорчевать причины ненависти народа к власти», иначе он вскоре окажется на месте Порошенко.

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