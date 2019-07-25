Порошенко начали таскать на допросы по расписанию – выписана новая повестка

25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко, допрошенный сегодня в Государственном бюро расследований, получил повестку на следующей допрос, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

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«Состоялся действительно допрос Петра Порошенко, несмотря на то, что его сторона постоянно меняла свои решения относительно даты допроса и присутствия», — заявила она журналистам, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом пресс-секретарь отметила, что это был первый допрос. «Повестку на следующий допрос он получил», — указала Иванова, но не уточнила, когда именно состоится следующий допрос.

По словам Ивановой, будут и другие следственные действия в рамках расследования уголовного производства.

«Мы приветствуем сегодняшний шаг Петра Порошенко, что он пришел и дал показания», — сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что не может детализировать, о чем был допрос, поскольку это является тайной досудебного следствия.

«Надеемся, что сотрудничество участника уголовного производства будет надлежащим… это будет помогать нам в досудебном расследовании», — сказала она.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, после сегодняшнего допроса Порошенко завязалась драка между агрессивно настроенными киевлянами и охраной экс-президента.