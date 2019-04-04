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04.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Выборы, Политика, Украина
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Порошенко надеется на голоса избирателей «с ружьем»

На Украине в самое ближайшее время пройдут испытания новых ракетных комплексов.

Об этом пишет “Независимая газета”, ссылаясь на заявление секретаря СНБО Александра Турчинова во время встречи с президентом Петром Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“О создании ракет, которые способны даже потопить корабли Черноморского флота, в Украине заявляли не раз. На выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби украинская делегация даже предоставила данные о своей новой противокорабельной крылатой ракете «Нептун». Правда, смущал тот факт, что в Абу-Даби привезли только макет и описание ракеты. Да и вообще, как говорят эксперты, все «новейшие» украинские ракеты – всего лишь модернизацию морально устаревших советских ракетных комплексов, – отмечается в публикации.

При этом указывается, что воинственные заявления не имеют отношения к возможностям украинской оборонки, а связаны с необходимостью показать какие-либо достижения после разгромного проигрыша Порошенко в первом туре президентских выборов шоумену Владимиру Зеленскому.

“Но так как в экономике особых успехов нет, приходится делать ставку на алармистские заявления. По крайней мере это может дать голоса избирателей «с ружьем». А это, кстати, если учесть семьи, солидный контингент. При этом, как уже понятно, судя по результатам первого тура президентских выборов, большинство граждан Украины «российская агрессия» волнует меньше всего. Как и попытка отгородиться от РФ противотанковыми рвами и заграждениями со спиралями типа «Егоза», – резюмирует издание.

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