15.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко надеется решить проблему Тимошенко с помощью заокеанских хозяев

Политические силы Украины пойдут на сговор перед президентскими выборами, чтобы обеспечить победу действующего главы государства Петра Порошенко.

Такую версию в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог Дмитрий Куликов.

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«Будут видные политические деятели Вакарчук и Зеленский и человек 8 с юго-востока – очень условно пророссийских. Все эти люди будут претендовать на юго-восточный, условно пророссийский электорат. С ними можно не опасаться конкуренции на этом фланге. Украина как была разделена, так и остается, хоть юго-восточная часть уменьшилась после ухода Крыма и Донбасса», – сказал Куликов.

Он прогнозирует, что баллотироваться может и лидер запрещенной Коммунистической партии Петр Симоненко.

«Главной проблемой является госпожа Тимошенко, которая находится на первом месте и довольно серьезно Петра Алексеевича опережает в электоральных предпочтениях. Я думаю, он рассчитывает решить эту проблему с помощью заокеанских хозяев. Он будет доказывать, что он сам понятный, предсказуемый и послушный, а у Тимошенко есть русский след – она о газе договаривалась. То, что у Порошенко фабрика в Липецке, это не важно», – полагает эксперт.