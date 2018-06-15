Политнавигатор - Новости России и Украины
15.06.2018, Москва, Елена Острякова
  1 048 просмотров
Выборы, Политика, Украина

Порошенко надеется решить проблему Тимошенко с помощью заокеанских хозяев


Политические силы Украины пойдут на сговор перед президентскими выборами, чтобы обеспечить победу действующего главы государства Петра Порошенко.

Такую версию в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог Дмитрий Куликов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Будут видные политические деятели Вакарчук и Зеленский и человек 8 с юго-востока – очень условно пророссийских. Все эти люди будут претендовать на юго-восточный, условно пророссийский электорат. С ними можно не опасаться конкуренции на этом фланге. Украина как была разделена, так и остается, хоть юго-восточная часть уменьшилась после ухода Крыма и Донбасса», – сказал Куликов.

Он прогнозирует, что баллотироваться может и лидер запрещенной Коммунистической партии Петр Симоненко.

«Главной проблемой является госпожа Тимошенко, которая находится на первом месте и довольно серьезно Петра Алексеевича опережает в электоральных предпочтениях. Я думаю, он рассчитывает решить эту проблему с помощью заокеанских хозяев. Он будет доказывать, что он сам понятный, предсказуемый и послушный, а у Тимошенко есть русский след – она о газе договаривалась. То, что у Порошенко фабрика в Липецке, это не важно», – полагает эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть