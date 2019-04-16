Порошенко надругался над памятью Олеся Бузины

16.04.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине нет никаких ограничений свободы слова.

Об этом в четвёртую годовщину убийства украинского писателя и общественного деятеля Олеся Бузины заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на ток-шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состоянием на сейчас мне не известно, чтобы кто-то ограничивал свободу слова в Украине. Если у вас есть такие данные – проинформируйте», – отреагировал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Другой вопрос касался соблюдения прав национальных меньшинств на получение образования на родном языке.

«Что касается венгров, то ситуация не разрешилась. Если кто-то считает, что за счет знания украинского языка мы стремились обеспечить качественное изучение венгерского, моя твердая позиция – я защищаю право каждого гражданина изучать тот язык, который он считает нужным – венгерский, английский, болгарский, польский… моя позиция – я должен защитить права детей украинских граждан венгерского происхождения которые знают венгерский и не способны сдать экзамены на украинском, не владеют им.

Мы не язык защищаем – мы защищаем права этих детей которые после этого имеют возможность поехать не только в Будапешт, но и в Киев поступить в ВУЗ, устроиться на работу, понимая украинский», – проявил «заботу» Петр Порошенко.