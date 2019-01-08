Порошенко наградил Филарета медалькой

08.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко объявил, что присвоил звание «героя Украины» бывшему митрополиту Русской Церкви Михаилу Денисенко («Филарету»), преданного анафеме за раскол, учиненный после проигрыша выборов Московского Патриарха в начале 1990-х.

Интересно, что в официальном тексте сообщения Филарет именуется «киевским патриархом», хотя в таком статусе Денисенко не признал даже Стамбульский Патриарх Варфоломей, легализовавший украинских раскольников в нарушение канонов Церкви.

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Как известно, Филарету пришлось прийти на так называемый «объединительный собор» в Киеве в облачении митрополита (коим он был на момент провозглашения анафемы в РПЦ), а не «киевского патриарха», поскольку в противном случае делегация из Стамбула выразила бы протест.

«Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание герой Украины», – говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Там же уточняется, что звание «герой Украины» Филарет удостоен за, в частности, «утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия».

Как известно, Филарет открыто подстрекал и оправдывал государственный переворот 2014 года, а впоследствии – карательную операцию по подавлению русского восстания в Донбассе, в ходе которой тысячи мирных жителей региона были убиты украинской армией.