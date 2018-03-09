09.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Порошенко намерен десять лет подряд “укоренять” украинскую мову


Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время подпишет указ об укоренении статуса государственного языка, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сообщил в ходе своего выступления по случаю 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко, сообщает президентская пресс-служба.

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«Хотел бы сообщить, что в ближайшее время я подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди — десятилетие украинского языка в Украине, в течение которого положительные, необратимые изменения должны произойти. Подчеркиваю: необратимые», — заявил президент.

По мнению Порошенко, «года слишком мало, чтобы наверстать всё то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык».

Порошенко напомнил, что накануне Шевченковских дней Конституционный суд Украины признал не соответствующим Основному закону языковой закон “Кивалова-Колесниченко” 2012 года.

«Конституционный суд лишь выписал свидетельство о смерти этого преступного акта, де-факто же конец его наступил несколько лет назад», — уверяет Порошенко.

По его словам, за то время, пока закон находился в Конституционном суде, в Украине осовременили языковое законодательство.

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