Порошенко нанёс неожиданный удар по бандеровцам

12.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Эксплуатация проворовавшимся Петром Порошенко «святых вещей» – лозунгов украинских националистов – может навсегда оттолкнуть обывателей от ставшей популярной после Евромайдана бандеровской идеологии.

Такими опасениями в интервью украинскому журналисту Александру Дубинскому поделился основатель нацбата «Азов» – депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик переживает, что такая политика приведет к тому, что украинцы возненавидят идеи и лозунги националистов.

«Мы имеем монолитную коррумпированную систему власти, как имели ее при Януковиче. Только те, хотя бы для украинской части, для меня как для националиста, были откровенными врагами, потому что они откровенно пророссийские, совки и так далее. А эти еще и ряженые, делают намного более худшие вещи. Они, делая все то же говно, маскируются под украинцев и под украинских националистов. А делают те же самые грязные вещи. Потому мне кажется, что это значительно более опасная ситуация. Те, кто был раньше, дискредитировали ватный дискурс полностью своими действиями… Я боюсь, что эти дискредитируют абсолютно все, испачкают абсолютно святые вещи: «Слава Украине», гимн ОУН и так далее. Что они извратят своими коррупционными ручонками все эти вещи. И много людей потом могут потерять веру не только в них, а и в саму идею украинского государства», – заявил Билецкий.

Он в очередной раз анонсировал новую акцию против Порошенко на предстоящих выходных.

«Злых националистов они увидят в 12 часов на стандартном месте, на Майдане в субботу, 16 марта. Они увидят злых националистов и большое количество добровольцев, ветеранов войны. У нас 14-го день добровольца, и я обещаю много сюрпризов… В субботу выйдут десятки тысяч людей, и тогда посмотрим, что они скажут. Каждую неделю теперь мы будем собираться и собирать максимальное количество людей в Киеве, на Майдане», – пообещал Билецкий.