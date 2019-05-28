28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Тот факт, что бывший президент Петр Порошенко нанял себе адвоката – свидетельство перехода экс-президента из статуса важного государственного деятеля в статус фигуранта судебной хроники, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов, инициировавший подачу в Государственное бюро расследований уже четырех заячвлений о совершении преступлений Порошенко и его ближайшим окружением.

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“Адвокат Петра Порошенко назвал заявления Портнова юридическим троллингом, – сообщили СМИ. Друзья, считаю, что главный и ключевой сигнал этой новости в том, что Порошенко нанял себе адвоката. А это постепенный переход из риторики важного государственного деятеля в качественно другую повестку – в судебную и уголовную. И тут мы поможем с информационными поводами и перевоплощением фигуранта из морализаторского пафоса в уголовно-правовой”, – пообещал Портнов.

Кроме того, Андрей Портнов заявил, что Петр Порошенко посадил украинских моряков в российскую тюрьму “с целью дешёвого пиара, создания предпосылок для введения военного положения, срыва президентских выборов, узурпации власти и продления своей наживы над бюджетными и природными ресурсами”. Заявление об этом преступлении ранее было подано юридической командой Портнова в правоохранительные органы.