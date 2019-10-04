Порошенко нанял себе российского адвоката. Тайны следствия будут уходить в Москву?

04.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-президент Украины Пётр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для защиты в ряде открытых против него уголовных дел, в том числе о госизмене.

Об этом сообщили в пресс-службе партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью… к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно», – заявили в пресс-службе, также добавив, что Новиков является адвокатом российской оппозиции и ранее представлял интересы украинских моряков, арестованных в Керченском проливе.

Ситуацию прокомментировала российская теле- и радиоведущая Анна Шафран. В эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что просто своих адвокатов, готовых защищать бывшего президента, не осталось.

«На Украине начинает происходить осознание того, что сделал Порошенко. Он пригласил российского адвоката на Украину. Это, во-первых, про то, что на Украине не осталось адвокатов, готовых защищать российского президента.

А во-вторых получается, что все вопли Порошенко за последние пять лет про Мордор, российскую агрессию, генетическое рабство и прочее – это банальная ложь и попытка заработать очки у западенцев. Он не доверяет украинским, а доверяет российским. Мне только интересно – Новиков мову выучил, или будет с переводчиком в судах», – добавила она.

Напомним, ранее Илья Новиков защищал Надежду Савченко во время судебного процесса в России.

В то же время инициатор уголовного преследования Порошенко украинский юрист Андрей Портнов выразил обеспокоенность возможной утечкой в Россию тайны следствия по делу Порошенко – через его российского адвоката,

“Порошенко нанял себе в дело о передаче в российский плен украинских моряков российского адвоката. Друзья, правильно ли я понимаю, что теперь вся тайна следствия будет передаваться через российского адвоката прямо в российский Кремль и ФСБ России?”, – написал Портнов в своем телеграм-канале, намекая на аналогичные заявления Порошенко о том, что он, Портнов, передает в Россию составляющую тайну следствия информацию о Порошенко.