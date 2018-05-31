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31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Галичина, Общество, Политика, Транспорт, Украина

Порошенко наобещал прикарпатским горцам с три короба


На Украине должна быть возрождена санитарная авиация, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Должна быть возрождена санитарная авиация. Настаиваю отдельно. Мы цивилизованная европейская страна, и важнее этого ничего нет», — сказал Порошенко, выступая на Карпатском форуме регионального развития «Возможности развития горных территорий в условиях реформы децентрализации» в г.Яремче Ивано-Франковской области в четверг, сообшает пресс-служба президента.

Он сообщил, что в ближайшее время передаст свои предложения правительству по возрождению санитарной авиации.

«Не купим (вертолеты — ред.) за границей, найдутся другие вертолеты, которые будут возвращаться с выполнения миротворческих миссий», — обещает Порошенко.

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