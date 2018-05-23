23.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко напомнили, что на выход из СНГ уйдет целый год

Процедура формального выхода Украины из СНГ займет год.

Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского президента Петра Порошенко о выходе его страны из Содружества.

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«Рассматриваем заявление президента Украины, как очередную показательную акцию, направленную на то, чтобы произвести впечатление на своих западных спонсоров. Печально, что от этих политизированных действий Киева пострадают простые граждане Украины, которым выход из Содружества преподносится, как единственная возможность продвинуться по пути к интеграции с ЕС. СНГ ни коим образом не мешала украинской стороне активно этим заниматься. Наоборот, ресурсы регионального сотрудничества в рамках организации только усиливали внутренний потенциал страны, укрепили бы ее экономику, помогли в борьбе с коррупцией. Однако украинские власти руководствуются геополитическим замыслом стратегов украинских событий, стремящихся разорвать связи Украины с Россией и СНГ», – сказала Захарова.