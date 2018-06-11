11.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Общество, Украина

Порошенко назвал главные достижения своего президентства


Президент Украины Петр Порошенко считает главными достижениями последних четырех лет декоммунизацию, признание УПА и украинизацию СМИ. Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами Академии лидерства.

«Посмотрите, какой путь мы прошли в вопросах декоммунизации. Четыре года назад у нас 1,5 тыс лениных стояло на украинской земле. Еще четыре года назад вояки УПА не были признаны – их роль в освобождении Украины от фашизма. Четыре года назад мы не отмечали 8 мая как день памяти. Четыре года назад украинский язык на украинском телевидении занимал 29%. А сейчас мы приняли закон, по которому квота на ТВ и РВ составляет 75%. Никакого давления – друзья, учите язык», – сказал Порошенко.

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Он считает, что перед жителями украинского села открылись большие возможности в связи с более легким выездом за границу и удешевлением жилья.

«Сегодня можно взять квартиру в Киеве по 8-10 тысяч», – похвастался Порошенко.

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