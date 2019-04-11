Порошенко назвал «провокацией» призыв к ВСУ прекратить огонь в Донбассе

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Для начала введения миротворческого плана в Донбассе в первую очередь необходимо прекращение огня со стороны находящихся там «российских оккупантов», которых за пять лет войны так и не обнаружили на территории ЛДНР.

Об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил пока что действующий президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы вместе со своими друзьями по Нормандскому формату и с США наработали действенный план относительно оккупированной части Донбасса, и на сегодняшние день я не слышу никаких альтернативных предложений. Наш план – это многосторонняя классическая миротворческая миссия голубых касок под эгидой Совбеза ООН и дорожная карта имплементаций всех без исключения Минских договорённостей, включительно с выводом иностранных войск – под этим стоит подпись Путина, включительно с выдавливанием и выводом тяжёлой техники и вооружения, включительно, чтобы голубые каски и миротворцы разоружили незаконные формирования, включительно с передачей миротворцам на первом этапе, а на втором – передача украинским пограничникам контроля над неподконтрольным участком украино-российской границы…и после создания безопасного компонента – начало политического процесса», – категорично заявил Порошенко.

«Подчёркиваю, «дорожная карта» разбита на три этапа, начиная от прекращения огня со стороны российских оккупантов. Потому что призыв о прекращении огня только к украинским воинам – это провокация! Украинские воины не стреляют, выполняют приказы верховного главнокомандующего и сейчас открывают огонь в ответ. Вы этот огонь хотите забрать у наших воинов?» – добавил украинский президент.