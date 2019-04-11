Выборы
//exit;
11.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
Просмотров:

Порошенко назвал «провокацией» призыв к ВСУ прекратить огонь в Донбассе

Для начала введения миротворческого плана в Донбассе в первую очередь необходимо прекращение огня со стороны находящихся там «российских оккупантов», которых за пять лет войны так и не обнаружили на территории ЛДНР.

Об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил пока что действующий президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы вместе со своими друзьями по Нормандскому формату и с США наработали действенный план относительно оккупированной части Донбасса, и на сегодняшние день я не слышу никаких альтернативных предложений. Наш план – это многосторонняя классическая миротворческая миссия голубых касок под эгидой Совбеза ООН и дорожная карта имплементаций всех без исключения Минских договорённостей, включительно с выводом иностранных войск – под этим стоит подпись Путина, включительно с выдавливанием и выводом тяжёлой техники и вооружения, включительно, чтобы голубые каски и миротворцы разоружили незаконные формирования, включительно с передачей миротворцам на первом этапе, а на втором – передача украинским  пограничникам контроля над неподконтрольным участком украино-российской границы…и после создания безопасного компонента – начало политического процесса», – категорично заявил Порошенко.

«Подчёркиваю, «дорожная карта» разбита на три этапа, начиная от прекращения огня со стороны российских оккупантов. Потому что призыв о прекращении огня только к украинским воинам – это провокация! Украинские воины не стреляют, выполняют приказы верховного главнокомандующего и сейчас открывают огонь в ответ. Вы этот огонь хотите забрать у наших воинов?» – добавил украинский президент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть