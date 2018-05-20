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20.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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История, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Порошенко назвал своей заслугой переименование 52 тысяч улиц


На Украине в ходе так называемой “декоммунизации” переименовали более 52 тысяч площадей и улиц, передает корреспондент “ПолитоНавигатора”.

Об этом на посвященных “дню памяти жертв политических репрессий” мероприятиях в заповеднике «Быковнянские могилы» заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

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«На основании закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов переименованы более 52 тысяч площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов. Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи», — похвалился Порошенко.

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