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Порошенко назвал своей заслугой переименование 52 тысяч улиц
На Украине в ходе так называемой “декоммунизации” переименовали более 52 тысяч площадей и улиц, передает корреспондент “ПолитоНавигатора”.
Об этом на посвященных “дню памяти жертв политических репрессий” мероприятиях в заповеднике «Быковнянские могилы» заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.
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«На основании закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов переименованы более 52 тысяч площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов. Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи», — похвалился Порошенко.
Метки: Декоммунизация, переименование улиц, Порошенко
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