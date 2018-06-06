06.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко не изменился со времен Партии регионов

Нынешний президент Украины, как и другие украинские политики, менял свои убеждения в зависимости от политической конъюнктуры.

Об этом в эфире телеканала InterVizor заявил депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Порошенко был учредителем Партии регионов. Азаров, Рыбак и Порошенко – три человека были ее учредителями. Порошенко был в Кабинете министров Януковича, руководил Министерством иностранных дел, был при президенте Януковиче министром экономики. Это тот же самый человек. Или вы думаете, что прошел 2014 год и он вдруг поменялся?

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А где были все эти ребята, этот Леша Гончаренко где был? Где были те, кто сегодня у власти, которых Юля привела в парламент, а теперь они на нее харкают?», – сказал он.