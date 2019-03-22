Порошенко не может рассчитывать на гарантии неприкосновенности

22.03.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко не может рассчитывать на получение каких-либо гарантий в случае проигрыша, как это было с предыдущими президентами Украины.

Об этом на канале «Хвыля» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Порошенко вопрос даже не в том, останется ли он у власти, а в том, можно ли добиться каких-то гарантий, можно ли верить гарантиям. С 2014 года у нас никакие гарантии не действуют. Это Янукович мог давать гарантии Ющенко, Ющенко – Кучме, Кучма – Кравчуку. И эти гарантии выполнялись. После 2014 года все чудесно понимают, что никакие гарантии не действуют”, – сказал Бондаренко.

“Соответственно, «акционеры» Зеленского первым делом «порвут» Порошенко и его окружение. А все чудесно знают, что специфика Игоря Валерьевича в том, что его слово мало значит в переговорном процессе. У него одна мысль – как развести лоха. Это знают все и боятся, что Коломойский может забрать гарантии точно так же, как и дать их.

То же – и с Тимошенко. Она тоже может дать гарантии Порошенко. Но потом вдруг возьмет человека из окружения Порошенко, а потом он на допросе расскажет такую страшную историю, что как же тут… есть же народ. Порошенко не верит в гарантии потому что сам он – не тот человек, который может держать слово, не тот человек, который может давать гарантии”, – добавил эксперт.

«Зеленский по своей натуре склонен к авторитарному стилю управления. Он жесткий перфекционист, он считает, что именно он должен быть лидером. Я более чем уверен, что первый года Зеленского будет его годом избавления от его «акционеров», тех, кто его привел к власти. Это понимают и сами «акционеры»», – считает политолог.

При этом он говорит, что шансы Порошенко на победу выше, чем это кажется исходя из данных соцопросов, поскольку многие избиратели не верят, что другие кандидаты чем-то лучше нынешнего президента и поэтому могут проголосовать за него.