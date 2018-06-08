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Порошенко не нарадуется на войну
Президент Украины Петр Порошенко доволен тем, что на Донбассе возобновились боевые действия. В этом он признался сегодня студентам Киевского национального университета.
«Неужели вы не замечаете, как изменились информационные сообщения с фронта. Насколько операция объединенных сил более эффективна, чем АТО. Когда больше прав у украинских военнослужащих, но больше и обязанностей. Шаг за шагом мы будем проводить политику возобновления украинского суверенитета на Донбассе. Никогда Донбасс не будет российским», – сказал Порошенко.
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Студенты спросили его, через сколько лет Донбасс станет украинским, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
«Донбасс уже украинский по-настоящему, но оккупированный. Через сколько лет? Тогда, когда мы победим – политико-дипломатическим путем. Первый шаг для этого – введение миротворцев», – ответил Порошенко.
Метки: Война на Донбассе, Порошенко, Украина
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