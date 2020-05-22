Порошенко не осудят за госизмену при Зеленском

22.05.2020, Киев, Игорь Петров

Уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко, зарегистрированное после обнародования аудиозаписей его разговоров с вице-президентом США Джозефом Байденом, не имеет перспектив, потому что нынешняя киевская власть покрывает Порошенко и продолжает его политику.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается уголовного дела, давайте не будем тут оптимистами – всего-навсего зарегистрировано в специальном реестре сообщение о возможном правонарушении, содержащем возможно такой уголовной состав как государственная измена. К Порошенко у органов следствия на сегодня вопросов нет.

Первое ли это дело, связанное с госизменой? Конечно, нет. Напомню вам, что Андрей Портнов уже давно зарегистрировал аналогичное заявление о совершении государственной измены при попытке Порошенко продлить власть и отправить в Керченский пролив на верную гибель украинских моряков, для того чтобы ввести чрезвычайное положение и удержаться на посту. Результатом стало пленение моряков, невероятное горе их семей, провал Порошенко на выборах.

Но вернемся к теме – дело есть, результаты экспертизы НИИ о том, что в действиях Порошенко – грубейшее нарушение закона есть, следствие стоит как вкопанное. Потому что так «побратим побратима не обидит». Команда Зеленского давно сотрудничает с командой Порошенко, информационно и кадрово, голосует вместе. Поэтому дело стоит.

Теперь новое дело. Казалось бы, совершенно очевидно – Порошенко прямо на пленках признается: это я нарушил закон, назначая Абромавичуса, потому что он не мог иметь доступ, по мнению СБУ и по закону, к государственной тайне. Скажите пожалуйста – вы серьезно верите в какую-то правую перспективу? Якобы Порошенко прямо признается на английском языке в том, что совершил правонарушение, признается якобы Байден.

При назначении Абромавичуса, а Зеленский, что не назначил Абромавичуса, гражданина Литвы, точно так же? Вы понимаете что все дать старт делу, вопросы возникают абсолютно зеркально симметричные к Зеленскому: а люди Абромавичуса, они не во власти сейчас?

Порошенко говорит, что «МВФ просил поднять цены на газ на 75 процентов, я пошел дальше – мы подняли на сто процентов». А Зеленский, его команда, что, отменили хоть одну постановление Кабмина, повлияли хоть на одно решение НКРЭКУ по ценам на газ? То же самое, абсолютно тот же схематоз. Например, Порошенко просят от МВФ деньги а Зеленский что не МВФ-зависимый, он не продолжает действовать в том же ключе?

Порошенко похваливает Яресько и даже соглашается на ее назначение премьером, но Яресько уехала где-то дальше проводить реформы, но законопроекты ее же стали законами при Зеленском? Вот скажите, какую правую перспективу можно ожидать от власти и Зеленского, которая зеркально копирует каждое движение которое совершал Порошенко», – сказала Лукаш.