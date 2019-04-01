Выборы
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01.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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Порошенко не пойдет на добровольную передачу власти

Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет шанс сохранить под собой кресло, если произойдет что-то чрезвычайное – убийство его основного соперника или введение военного положения.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил экс-кандидат в президенты Украины на выборах 2014-го года, бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

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По его словам, Порошенко добровольно не отдаст власть, но Запад не позволит ему устроить провокации.

«Чуда не произошло – Тимошенко отставала от Порошенко в рейтингах, и мы это видим сейчас при голосовании. Было очевидно, что Порошенко, использует админресурс, бюджетников, медиков, военных, которые проголосуют за него. Во втором туре все понятно – те, кто голосовали против Порошенко, за других кандидатов, будут голосовать в основном за Зеленского.

Не думаю, что Порошенко пойдет на добровольную передачу власти тем более, что до выборов осталось немного. Порошенко может выиграть только в одном случае – если произойдет что-то чрезвычайное – убийство кандидата какого-либо, срыв выборов, введение военного положения. Но я не думаю, что Запад, который сейчас контролирует эти выборы, позволит Порошенко делать то, что он захочет. Я думаю, что Порошенко уйдет, он проиграет», – заявил Царев.

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