Порошенко не помогут ни Госдеп, ни ЕС, ни инопланетяне

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко не сможет заручиться внешней поддержкой, которая бы спасла его от уголовного преследования на Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил украинский юрист и инициатор уголовного преследования экс-президента Андрей Портнов.

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“Обращаюсь к правоохранителям и судьям. Обратите внимание – опасения, что за Порошенко заступится Госдеп, ЕС и инопланетяне оказались, мягко говоря, завышенными. Ни одного сигнала, обеспокоенности, заявления или протеста. Поэтому, не апеллируйте к другим мирам и идите вперёд, фигурант больше никому не нужен и не представляет ценности. Он государственный преступник и ничего не мешает в ближайшее время получить на него согласие парламента и избрать меру пресечения”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня, сразу же по возвращении на Украину Порошенко был вызван повесткой на очередной допрос в ГБР. На этот раз по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как уже сообщал ПолитНавигатор, ранее сегодня Портнов сообщил Порошенко об аресте в Киргизии бывшего тамошнего президента Алмазбека Атамбаева.

“Пётр Алексеевич, сообщаю, что в Киргизии только что задержали бывшего Президента Атамбаева. Я не намекаю, просто, как Вы просили, информирую из своего Telegram-канала”, – написал Портнов.