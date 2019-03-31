«Порошенко не проходит во второй тур. К ночи будет мясо»

31.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

По данным утренних опросов на избирательных участках Петр Порошенко якобы не выходит во второй тур выборов, уступая Юлии Тимошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети видеоблогер Анатолий Шарий.

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“Ну что, Кусок не проходит во второй. Вау!!! Если к вечеру они поймут, что его никак не пропихнуть – к ночи будет мясо”, – написал Анатолий Шарий на своей страничке в соцсети.

Впрочем, по другим данным Порошенко все-же имеет шанс. Нардеп-майданщик Мустафа Найем со ссылкой на утренние опросы на выходе из участков сообщает в зашифрованном виде следующие данные.

“По данным пока неизвестного производителя, на 10:30 предпочтения любителей алкоголя распределились следующим образом:

«ЗЕбровка» – 26,8%

Шоколадный ликер – 17,6%

«Вдова Клико» – 14,5%

В общей сложности опрошено 5805 любителей алкоголя прямо у выходов из питейных заведений”, – пишет Найем, очевидно имея в виду Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

Отметим, что, даже если отмеченный тренд является достоверным, сами по себе эти цифры ни о чем не говорят, поскольку речь идет о данных на самое начало дня голосования – 10 утра при явке чуть более 5 %.

Позже Найем уточнил данные по состоянию на 13.30.

“Продолжаем наше воскресное путешествие в мир алкогольных предпочтений. Версия еще одного производителя.

НА 13:30 любители спиртных напитков при выходе из баров, ресторанов и прочих генделей сказали, что выпили:

«ЗЕбровку» – 28,8%

Шоколадный ликер – 17,6%

«Вдову Клико» – 14,19%

В общей сложности опрошено 8500 любителей алкоголя прямо у выходов из питейных заведений”, – написал он.

Также Мустафа Найем привел в зашифрованном виде данные из штаба Юлии Тимошенко:

“В центральном офисе производителя «Вдовы Клико» утверждают, что распределение любителей крепкого алкоголя немного другое и ссылаются на одну из Киевские международных исследовательских служб.

«ЗЕбровка» – 28,17%

«Вдова Клико» – 20,26%

Шоколадный ликер – 17,43%

Судя по всему, готовится почва для заявлений о фальсификациях и нетрезвости самих барменов и владельцев заведений”, – написал он.

Тем не менее, эта информация, даже если заявленные тренды соответствуют действительности, может оказаться преждевременной. Как из-за слишком не репрезентативной явки, так и из-за слишком малого охвата участков (чуть более 5 тысяч из 30 тысяч).

“Обрывки информации пока не дают отчётливого представления о результатах первого тура, но уже констатируют вердикт второго. Похоже, следственному изолятору нужно готовиться к VIP клиенту”, – в присущей ему саркастической манере резюмирует ситуацию в своем телеграм-канале бывший замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов.