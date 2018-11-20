Порошенко не смог отобрать у Коломойского самый главный актив

20.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Самый главный актив, который президент Украины Петр Порошенко не смог забрать у беглого олигарха, экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского – это медиахолдинг «1+1». Об этом сам Коломойский заявил в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Порошенко очень хотел бы взять под контроль и СМИ, принадлежащие Коломойскому, но сделать это легально не удастся.

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«Помните историю с продлением лицензии на 1+1? Это в декабре было 16-го, потом она тянулась несколько месяцев. Очень Нацсовету, несмотря на то, что это вообще не его компетенция, он очень хотел посмотреть структуру владения «Плюсами» и всей медиа-группой, но тогда это не удалось, лицензию тогда продлили.

Правда, они благополучно все лицензии аннулировали аналоговые. Структура этих активов очень интересовала только одного человека – Петра Алексеевича. Из всех активов его больше всего интересует 1+1, добраться как-то до нее. Структура украинских активов на сегодняшний день легально для Петра Алексеевича недоступна», – заявил Коломойский.

Он также добавил, что знает, какой из его телефонов прослушивается и передает туда «приветы» лично Порошенко.

«У меня есть несколько телефонов. По одним я говорю то, что хотят кто-то услышать, по другим я говорю о том, чего я не хочу, чтобы услышали. Никакой мании преследования не может быть и не будет. Ты прекрасно структурированно знаешь – по этому телефону ты говоришь одно, то, что хочет услышать Петр Алексеевич или не хочет, лично для него послание или для иже с ним.

Второй телефон – ты просто общаешься со всеми на обычные семейные, бытовые, житейские, бизнесовые темы.

Третий – это коммерческие секреты, которые чужим ушам не надо слышать или которые, если услышат, пусть услышат через какое-то время, когда актуальность этих секретов пройдет.

И есть четвертое – это совсем закрытая связь. Есть специальные телефоны, частная, закрытая сеть», – добавил беглый олигарх.

Интервью с Коломойским Кошкина записывала в Израиле, куда он уехал из Женевы. По данным украинских журналистов, переезд связан с преследованием со стороны ФБР.