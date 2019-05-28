Порошенко не смог реализовать свою мечту

28.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Покинувший свой пост после разгромного поражения на выборах президента Украины Петр Порошенко не видит в стране какой-либо должности для себя.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший помощник президента и его спичрайтер, политтехнолог Олег Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политтехнолог признал, что идеологию Порошенко поддерживает меньшинство, а сам экс-президент хотел бы занять должность в Европарламенте, но не сможет этого сделать.

«Речь идет, безусловно, не о должности, потому что высшей должности в Украине, которую мог бы занять Порошенко, нет. К сожалению, Украина не является членом Евросоюза и со сменой власти перспектива членства уменьшилась, и он не может реализовать свою мечту – стать депутатом Европарламента. Конечно, этот поход на выборы, ясно, что не за должностями, потому что всем понятно, что ему реально уже не надо никакой должности, по крайней мере сейчас. Это поход на выборы для того, чтобы защитить идеи и принципы, пусть они разделяются меньшинством избирателей», – заявил Медведев.