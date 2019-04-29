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29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Галичина, Мнение, Политика, Украина
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Порошенко не согласен с тем, что мову нельзя намазать на хлеб

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заверил, что все постановления об отмене принятия закона о языке не пройдут в парламенте, и антиконституционный закон будет подписан, несмотря на недовольство в ЕС и внутри Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил во время совместной с Петром Порошенко встречи с интеллигенцией во Львове, сообщает сайт Порошенко.

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“Хочу подтвердить: никакие постановления не остановят подписаниt закона о языке. Просто мы понимаем, что вся эта нечисть пойдет в суд, чтобы отменить закон, и я стараюсь до нюансов соблюсти всю процедуру, чтобы у них не осталось никаких шансов. 14-15 мая мы отклоним все их постановления”, – сказал Парубий.

По его словам, отклонение соответствующих постановлений состоится “технически и быстро”.

В свою очередь Петр Порошенко ответил тем, кто не поддерживает принятие закона о языке: “Они говорят: язык и свободу на хлеб не намажешь! Извините, пожалуйста, но без свободы и без языка хлеба не будет “.

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