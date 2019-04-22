Порошенко не удастся уйти от следствия, хотя он очень старается

22.04.2019, Киев, Игорь Петров

Перед уходом с должности президента Украины Петр Порошенко может начать раздавать генеральские должности, как это делал Виктор Ющенко, и постарается сохранить денежные потоки и схемы, котоыре позволяли ему обогащаться будучи президентом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Когда Виктор Ющенко досиживал свои последние недели, то он раздал больше 20 генеральских должностей. Ну и Порошенко теперь тоже… Не знаю как теперь, а в те времена когда генералы получали свои звездочки, то они заносили в администрацию наличные средства. Таким образом Виктор Андреевич себе улучшил благосостояние. Думаю, Порошенко тоже раздаст и генеральские должности, и что-то еще. Но для него сейчас главное – сохранить потоки, схемы, которые никуда не делись, они все остаются. Думаю, все будет сделано для того, чтобы все это максимально обезопасить хотя бы на ближайшее время», – сказал он.

Впрочем, судя по активности следственных органов, взявшихся за ближайшее окружение Порошенко, этим планам вряд ли суждено оправдаться. Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, сегодня ГПУ выписало повестки на допрос сразу нескольким друзьям и соратникам Порошенко, в числе которых экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, замглавы администрации президента Алексей Филатов, бизнес-партнер экс-вице-президента США Джо Байдена Николай Злочевский, а также экс-глава АП Борис Ложкин.