Порошенко не устоять от соблазна: Сайт ЦИК Украины можно взломать за 3 минуты

12.03.2019, Киев, Игорь Петров

Специалистам давно и хорошо известны «дыры» в безопасности сайта Центральной избирательной комиссии Украины, который может быть легко взломан хакерами, однако накануне президентских выборов власти предпочли не заниматься устранением возможности вмешательства в работу ресурса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель общественной организации «Мой голос» Дмитрий Лубкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние крэш-тесты ЦИК, которые проводил «Киберальянс» буквально на днях, показали, что «дыры» как были, так и есть. Сайт ЦИК совершено ненадежен. Его можно «завалить» в течение 2-3 минут. То есть можно на него загрузить практически любые результаты.

Это еще одна большая проблема, с которой мы вполне можем столкнуться. То есть, 146% за кандидата, появившиеся на сайте ЦИК, – реальность, потому что дыры никто не закрыл за четыре года», – сказал общественник.

Ранее стало известно, что ЦИК заказал накануне выборов печать около 60 млн бюллетеней для голосования. Это вдвое больше, чем реальные показатели населения Украины, сократившиеся вследствие ухода Крыма и Донбасса, а также массовой миграции за границу после победы Евромайдана.