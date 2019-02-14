14.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Пётр Порошенко прибегнет к любым способам сохранить власть, поскольку осознаёт, что западные гарантии не стоят ничего, как наглядно показала история Виктора Януковича, которого послы стран ЕС и США «кинули как лоха» в феврале 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной Рады прошлых созывов Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им движет страх, он пойдёт на всё что угодно, чтобы сохранить свою власть. У него нет преемника, у него нет никаких гарантий – после того, что американцы сделали с Януковичем, институт гарантий умер. Никто в них не поверит, даже если послы приедут и скажут: «Пётр Алексеевич, вы не переживайте», он вспомнит 21 февраля 2014 года и скажет: «Ребята, вы там уже давали гарантии, и что потом с Януковичем произошло?»

То есть, инструментарий, который был прописан в международном праве или не был прописан, но там работал, на сегодняшний день сознательно уничтожается», – сказал Килинкаров.

Экс-депутат Рады Елена Бондаренко отметила, что не дать Порошенко переизбраться на второй срок – основная задача.

«В любом случае, Порошенко как прямейшему виновнику гражданской войны на Востоке, человеку, который «качал» эту тему пять лет, главная задача оппозиции – не дать ему переизбраться на второй срок. Потому что при этом человеке война в Украине не закончится ещё следующие пять лет. Не вернётся полтора миллиона переселенцев к себе домой по причине нахождения этого человека на Банковой», – заявила она.

«Любой другой кандидат, возможно, будет менять повестку дня, несмотря даже на воинственные заявления во время выборной кампании, потому что не захочет закончить так же позорно, как Порошенко. Порошенко, кстати, сейчас для многих политиков Украины максимально негативный пример. На него смотрят и говорят: «Боже, так нельзя, это страшно!» даже самые отъявленные негодяи», – добавила Елена Бондаренко.