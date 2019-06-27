Порошенко некуда бежать от уголовных преследований

27.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президенту Украины Петру Порошенко некуда бежать в случае, если на Украине его попытаются отправить за решетку.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Порошенко некуда бежать – везде он будет пойман и отправлен за решетку.

«Куда побежит Петр Алексеевич, если ему будут предъявлены серьезные доказательные обвинения в злоупотреблении, коррупции и так далее? В США, в американскую тюрьму? Если есть убедительные доказательства, американцы не будут защищать этого человека, это невозможно. Он будет нести наказание там, тем более что оснований у американской Фемиды, я думаю, более чем предостаточно. А в Россию он тоже бежать не может. Поэтому, в отличие от той ситуации, когда люди уехали в РФ, были недоступны для криминального преследования, у Петра Алексеевича и других людей команды некуда бежать», – заявил Погребинский.