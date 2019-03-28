Порошенко ненавидят, но верят в его победу

28.03.2019, Москва, Владимир Гладков

На Украине в преддверии президентских выборов в обществе царит полная неразбериха: антирейтинг действующего гаранта высочайший за всю историю страны, но большинство украинцев уверены, что победу одержит именно он.

На это несоответствие в ходе пресс-конференции в Москве обратил внимание политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Практически все социологические опросы показывают, что, по разным цифрам, от 60 до 80 процентов заявляли, что они ни при каких обстоятельствах не будут голосовать за Порошенко ни в первом, ни во втором туре. Огромный антирейтинг, колоссальный процент, при нём действительно невозможно выиграть выборы в белую. То есть на легальных, демократических выборах.

Но когда тех же избирателей спрашивают: «А кто же станет президентом?», большинство, причём часто абсолютное, заявляют о том, что выиграет Порошенко.

Почему? Потому что, опять-таки, все опросы показывают, что в честность выборов не верят, опять-таки, подавляющее большинство населения Украины.

И с ними действительно трудно не согласиться, поэтому и букмекеры говорят то же самое, потому что речь идёт не о том, кто выиграет честные, демократические выборы на Украине, а о том, кто объявит себя победителем по итогам голосования. И за это, вот сейчас, ведётся действительно жесточайшая борьба. Не за рейтинги, а за право объявить себя победителем на том или ином избирательном участке, округе. И вот сейчас эта борьба во многом определяющая.

Есть такой термин «shy tories», «стеснительные тори», которые всегда, при всех опросах, не указывают, что они будут голосовать за консерваторов, и поэтому результаты тех, как правило, больше, чем показывали опросы до выборов. Вот то же самое в большинстве выборов Украины. Результат Тимошенко, «Батькивщины», «БЮТ» – в зависимости от того, как они назывались, всегда оказываются чуть выше, чем показывали социологические опросы. Учитывая и этот фактор тоже, я уверен, что у Порошенко нет шансов даже во второй тур попасть «по-белому», – сказал Корнилов.

Также он добавил, что непризнание Россией выборов на Украине не означает отмену диалога и какое-либо вмешательство во внутренние дела соседней страны.

«Непризнание выборов демократическими, честными, открытыми, транспарентными не означает разрыв диалога с тем или иным государством. Наоборот, это даёт возможность для серьёзного дипломатического манёвра в будущем. На самом деле, это действительно даёт больше возможностей России, в том числе, для диалога с, не до конца признанным, правительством, президентом Украины, и затем даст манёвры, возможность для признания, либо непризнания выборов парламентских.

Собственно говоря, тут надо понимать, когда мы говорим о возможности налаживания диалога с будущим президентом Украины, чтобы, опять-таки, ни у кого не было иллюзий, мы должны помнить, что в апреле выборы там не заканчиваются. По сути дела, мы находимся на первой стадии начала парламентской кампании, и многие кандидаты в президенты Украины расценивают эту свою кампанию исключительно в аспекте будущих парламентских выборов.

И надеяться, на то, что сразу после президентских вдруг кто-то, они или она, начнут реальный диалог с Россией, Донбассом о том, как решить вот этот конфликт – на это не приходится рассчитывать, смею вас заверить», – отметил Корнилов.

При этом на вопрос о том, будет ли новый президент Украины восстанавливать парламентскую республику, эксперт высказал мнение, что в случае победы Юлии Тимошенко не следует ожидать добровольной сдачи широких президентских полномочий.

«Юлия Тимошенко всегда, на всех выборах играла на этом. Если она не верила, что станет президентом, мало того обещала, как только станет, восстановит истинно парламентскую республику, где президент будет иметь номинальные полномочия, а будет рулить канцлер. Соответственно, у неё это в крови. При этом мы понимаем: тот, кто станет президентом, в любом случае, начнёт попытки укреплять свои полномочия, тут чтобы не было ни у кого никаких иллюзий, и Юлия Тимошенко будет в первых рядах», – подчеркнул политолог.

Также Корнилов отметил, что Украина сейчас впервые столкнулась с ситуацией, когда курирующие её США так и не смогли подобрать вменяемое уполномоченное лицо.

«Своеобразность вот этой избирательной кампании заключается ещё и в том, что вдруг Украина осознала, что нет того лица, человека, с которым можно договариваться по позиции Соединённых Штатов Америки. И это первый раз такое. Раньше всё было понятно: вот посол, вот лицо уполномоченное, все шли в посольство США и там договаривались. Чем был занят Пётр Порошенко весь прошлый год? Он боролся за тот самый «ярлык на княжение», ради этого и на НАТО пошёл, и на томос, вопреки, кстати, интересам собственных избирателей и рейтингов.

И тут вдруг выясняется, ведь с кем весь прошлый год строили диалог о гарантиях со стороны США? С Волкером, да? Который, как выяснилось, уже к концу года представляет не Госдеп больше, а институт сенатора Маккейна, а после его смерти, вроде как, уже никого не представляет. Мы видели в декабре, его уже и Украина послала в то самое место, куда Юля посылала президента. Помощник госсекретаря, отвечающий за этот регион, только назначен, а он специалист по Балканам, вообще Украиной толком не занимался.

И вот, посол США. И мы видим, что происходит вокруг Йованович, когда, извините, уже сын президента США прямо призывает её уволить, генпрокурор Украины стал играть в игру за её увольнение, Порошенко, ничего не понимая, поддержал её, и теперь сам не знает, гарантии от посла Соединённых Штатов Америки играют какую-то роль или нет. Вот с такой ситуацией украинские элиты ещё не сталкивались», – резюмировал Корнилов.