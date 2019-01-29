Порошенко неожиданно заговорил о мире с Россией

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия хочет забрать не только Донбасс и Крым, но и всю Украину, чтобы вернуть ее в “тюрьму народов”.

Об этом в рамках форума «Украина. От Крут до Брюсселя» заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам президента, тема мира будет одной из главной во время предвыборной компании.

«Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет российская пропаганда, но и ее привиратели внутри Украины. Естественно, что тема войны и мира – одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только президента, а и верховного главнокомандующего», – заявил Порошенко.

При этом, он подчеркнул что не станет «записывать в блокнот» тезисы Путина и не встанет перед ним ни на колени, ни в другую позу.

«Несут временами такое, что мы тут играемся в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира. Предлагают записать предложения Путина в блокнот, а потом этот блокнот вынести на референдум. Или предлагают встать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу. Я еще раз повторяю – враг пришел к нам не за Крымом, не за Донбассом. Враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглеца в тюрьму народов», – заявил Порошенко.