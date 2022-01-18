Порошенко неполучил от Запада добро на майдан и торгуется с Зеленским за свои активы

18.01.2022  21:20 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Запад, Идиотизм, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина
Новости Украины

Суд над экс-президентом Украины Петром Порошенко превратился в торг за его арестованные активы, и ему удастся договорится с Зеленским об «откупных».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Михаил Чаплыга.

Суд над экс-президентом Украины Петром Порошенко превратился в торг за его арестованные активы, и...

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«Очевидно, карт-бланш на проведение Майдана американское посольство не выдало Порошенко, иначе мы бы этот Майдан уже увидели вчера. Сейчас мы будем наблюдать, как будут идти торги, очевидно, они будут идти о какой-то сумме откупных за то, чтобы Порошенко вернули его арестованные активы.

Думаю, дальше вся эта история не пойдёт. Возможно, Порошенко на суде выберут какую-то меру пресечения, сделают Порошенко пиар, и обе стороны будут использовать все это максимально в свою пользу. Зеленский попытается выдать это за исполнение обещаний о борьбе с олигархами и прочее», – заключил эксперт.

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