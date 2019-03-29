Порошенко ничего не может: экс-глава украинского Интерпола развеял миф о всесилии фальсификаторов

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Распространенное убеждение в том, что штаб Петра Порошенко в состоянии осуществить масштабные фальсификации в стране, чтобы обьявить нынешнего гаранта победителем выборов – это миф, не подкрепленный практикой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил на своей страничке в соцсети бывший нардеп и глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Mission impossible. Ukraine. Немного креативной математики:

Понятно, что все очень в большом приближении, но в стране, в которой количество граждан известно лишь одному Господу, все приблизительно:

Итак, известно, что штаб Одина дал команду птенцу гнезда Черновицкого докупить порядка 2, 5 миллиона голосов. Им этого, по их гриневому мнению, нужно для выхода во 2-ой тур. А согласно ЦВК у нас 29, 4 миллиона избирателей. Согласно всем исследованиям и практике: на выборы президента, где явка всегда выше, чем на все остальные выборы, но учитывая нынешний выбор без выбора, на этих выборах явка составит дай Бог 60%, если выше, то для Одина и его сетевиков еще хуже.

Практика показывает, что из средств выделяемых на скупку голосов минимум половина разворовывается, зная команду подсвинков – эта масштаб воровства гораздо больше, но оставим 50%.

Итак, из денег выделенных на 2,5 миллиона деньги дойдут до половины – 1, 25 миллиона избирателей.

Константа, то что сетка срабатывает на не более чем 30%. Итак, предположим, что сетевики скупят 30% от 1,25 миллионов избирателей- итого: 375 000 избирателей продадут Одину свой голос.

На выборы прийдет 60% от 29,4 миллиона избирателей – итого: 17 640 000 избирателей.

Купленные 375 000 голосов от избирателей, пришедших на выборы, составят всего лишь 2%.

Учитывая реальный рейтинг Одина + (-) 2% ситуацию не меняют – вместо выхода во второй тур, гарантируют лишь выезд в Борисполь”, – пишет экс-глава украи нского бюро Интерпола.

По словам Куликова, указанную им цифру “порядочные махинаторы (сетевики) могут дотянуть аж до 4-4,5 %, даже 5, что из области фантастики, – это целый миллион голосов, но это все-равно Одина не спасает, это лишь делает выезд в Борисполь на меньшей скорости”.

“Чтобы пройти во второй тур, им нужно купить более миллиона голосов. Это практически невозможно. Это невозможно для них, но и уголовно наказуемо для вас. Конечно, практически не возможно задержать всех тех, кто нарушит ст. 160 Криминального Кодекса и продаст свой голос, но кто-то точно попадётся! Почему не ты?!”, – резюмирует Куликов, обращаясь к потенциальным фальсификаторам и пародируя слоган президентской компании Порошенко.