Порошенко нуждается в русофобской подпитке

29.08.2018, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко ищет источники для подпитки антирусской темы своей предвыборной кампании, с чем и связано заявление о разрыве договора о дружбе с РФ.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

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«У Порошенко заканчивается формирование повестки дня для участия в предвыборной кампании в качестве кандидата в президенты. Антирусская тема важна, но она требует новой подпитки, новой пищи. Это составляющая той антирусской повестки, которую технологи Порошенко хотят навязать другим кандидатам. Это сразу производит впечатление технологического хода, потому что идет подмена понятий”, – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что речь идет не о разрыве, а о непродлении договора, скрок действия которого заканчивается 1 апреля 2019 года, если одна из сторон уведомляет вторую о нежелании продления.

“Соответственно, до 1 октября мы должны уведомить, что не продлеваем. Россия на наши такие провокационные действия предпочитает не отвечать. На сей раз оно останется без ответа. А какие будут последствия дальше, трудно просчитать», – сказал Рудяков.