04.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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ЕС, Спецслужбы, США, Украина

Порошенко обделался перед НАТО


Скандал вокруг инсценировки убийства Аркадия Бабченко приведет к потере доверия западных кураторов по отношению к украинской верхушке.

Такое заявление во время Интернет-конференции сделала Вера Савченко, сестра арестованной украинской героини Надежды Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что после операции «Бабченко жив» вызвали на ковер в Бундестаг представителя президента Константина Елисеева с объяснениями. Сейчас меня приглашают в посольство с объяснениями. Западные политики начинают очень беспокоиться, потому что Петр Алексеевич, получается, не борется с «агентами Кремля», а под этой ширмой продолжает торговлю с Кремлём», – сказала она.

«Надеюсь, что люди сейчас будут видеть правду, что, на самом деле, из себя представляет эта власть, и как она манипулирует службами, именем служб на выгоду себе, уничтожая, не беря в расчет, что она в один миг уничтожила имидж украинских служб. Сейчас, если украинская разведка будет давать данные коллегам из НАТО – их будут выбрасывать в мусорку или будут ждать подтверждение из 10 источников», – заявила Савченко.

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